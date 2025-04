Ceará tem 1° quinzena de abril com menor índice de chuvas dos últimos 4 anos

ABRIL registrou redução na intensidade das chuvas / Crédito: Samuel Setubal

Após encerrar o primeiro trimestre do ano com chuvas acima da média histórica, a primeira metade de abril tem sido de poucas precipitações no Ceará. Dados preliminares da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) indicam que o Estado acumulou 65 milímetros médios (mm) de águas pluviais durante a quinzena, menor índice para o período nos últimos quatro anos. LEIA TAMBÉM: Ceará registra predomínio de tempo estável e chuvas isoladas em 25 cidades, confira previsão

Até o momento, as regiões com maior acumulado de chuvas são o Litoral de Fortaleza e o Cariri. Ambas possuem mais de 100 milímetros de chuvas. Entenda o que causou a redução das chuvas no Ceará A diminuição na intensidade das chuvas no Ceará durante os últimos dias ocorreu devido ao comportamento da Oscilação Madden Julian (OMJ), fenômeno que influencia padrões de circulação atmosférica em grande escala. Recentemente, o posicionamento da OMJ esteve menos propício à formação de nuvens de chuva e em menor amplitude, o que reduziu seu impacto sobre o Estado.

De acordo com a Funceme, esse comportamento da OMJ somado a alterações na temperatura dos oceanos que circundam a América do Sul explicam a redução nas chuvas. Entre essas mudanças está um aquecimento nas águas do Atlântico Norte, que pode ter atraído a Zona de Convergência Intertropical (Zcit), principal vetor da quadra cearense, fazendo com que ela se afastasse da costa do Nordeste brasileiro. “No Oceano Atlântico, tanto o setor Norte quanto o Sul apresentam anomalias térmicas fracas, o que tende a manter a Zcit próxima de sua posição climatológica. No entanto, observa-se uma tendência de aquecimento no Atlântico Norte, o que pode ter provocado um leve deslocamento da Zcit para mais ao norte, reduzindo ainda mais a ocorrência de chuvas no Ceará”, disse a Fundação, em nota enviada ao O POVO.

Acumulado de chuvas da primeira quinzena de abril no Ceará ​ A previsão para os próximos dias é de predomínio do tempo firme, com possibilidade de chuvas isoladas na região litorânea, Ibiapaba e Centro Sul. Ainda conforme a Funceme, as precipitações em maior escala devem ocorrer apenas na última semana do mês. Durante esta quarta-feira, 16, quinta-feira, 17, e sexta-feira, 18, o Ceará deve passar por uma onda de calor. As temperaturas devem ficar acima da média. A condição está associada à diminuição da nebulosidade e à maior incidência de radiação solar, o que favorece o aumento do calor durante o dia.