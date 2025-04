Funceme indica chuvas dentro do normal de abril a junho no Ceará

Chuvas podem ocorrer de forma irregular, em tempo e localidade no segundo trimestre deste ano no Estado, segundo prognóstico da Funceme

O prognóstico aponta um cenário de equilíbrio no Ceará, apresentando probabilidade de 50% para chuvas em dimensões normais, 25% para chuvas abaixo do normal e 25% para possibilidade acima do normal.

Ainda que o levantamento aponte expectativa dentro da média, a Funceme alerta que as chuvas podem ocorrer de forma irregular, em tempo e localidade, no Estado.

Cogerh garante abastecimento no Ceará

O Presidente da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), Yuri Costa, falou sobre a situação hídrica no Estado.

"Nós não teremos problemas em nenhuma sede municipais nessas regiões. Todos as sedes municipais estão contempladas com aporte suficiente para garantir o abastecimento deste ano", disse Yuri.