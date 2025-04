Ceará registra predomínio de tempo estável e chuvas isoladas em 25 cidades, confira previsão

Com chuvas de fraca intensidade em 25 cidades, Ceará registra predomínio de tempo estável / Crédito: AURÉLIO ALVES

O Ceará registrou chuva em 25 cidades entre 7 horas de segunda-feira, 14, e 7 horas desta terça-feira, 15. As precipitações concentram-se principalmente no Cariri, nos municípios de Ipaumirim, Barbalha, Cedro, Várzea Alegre e Missão Velha. LEIA MAIS - Março tem chuvas dentro do esperado; aporte em açudes não superou 2024

Com 42 milímetros (mm), o posto Canaúna, na cidade de Ipaumirim, registrou o maior acumulado de chuva observado, seguido dos postos Barbalha (27 mm), e Boa Vista (25 mm), no município de Várzea Alegre (20 mm). Conforme dados da Funceme, os demais locais foram, respectivamente, o município de Granja (25 mm), Iguatu (22 mm), Missão Velha (18 mm) e Lavras da Mangabeira (8,6 mm). Já a Capital não registrou precipitação entre 7 horas de segunda-feira, 14, e 7 horas desta terça-feira, 15

Previsão do tempo no Ceará: confira as áreas sujeitas à chuva

Terça-feira, 15



Madrugada e Manhã: há condições para chuvas isoladas no Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns.

Quinta-feira, 10 Para amanhã, a Funceme prevê a possibilidade de chuva isolada e de fraca intensidade nas madrugada e no início das manhãs de terça e quarta, 16, na faixa litorânea e no Maciço de Baturité



Confira as temperaturas máximas e mínimas do ar nas últimas 24 horas

Máximas

34.5 °C: Morada Nova

34.0 °C: Russas

34.4 °C: Viçosa do Ceará

34.4°C: Limoeiro do Norte

34.2 °C: Alto Santo - Castanhão



Mínimas

27.4 °C: Poranga

27.9°C: São Benedito

29.1 °C: Quixerê

30.8 °C: Piquet Carneiro

30.8 °C: Aiuaba

Chuva no Ceará: as maiores precipitações por posto do dia