Ceará tem 47 açudes sangrando; Ubaldinho sangrou nesta segunda, 14

Em 2025, cinco açudes sangraram após anos, como o açude Ubaldinho, no Cedro, que atingiu a capacidade total nesta segunda-feira, 14

A informação foi atualizada às 16h44min desta segunda-feira, 14, no Portal Hidrológico, plataforma administrada pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) e pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Apesar do número expressivo, a quantidade atual de açudes sangrando é inferior à registrada no mesmo período do ano passado, quando 58 reservatórios estavam vertendo. Ainda assim, os volumes acumulados mostram melhora em relação ao ano anterior, apresentando atualmente o total de 9,81 bilhões de m³.

Abril teve o maior volume de água acumulada

O mês de abril é, até o momento, o que apresenta o maior volume de água acumulada em 2025, com os reservatórios atingindo 53% da capacidade total.

No entanto, foi em março que o Estado registrou o melhor aporte hídrico, com 2,08 bilhões de metros cúbicos entrando nos açudes monitorados, mais que o dobro do volume somado de janeiro e fevereiro.