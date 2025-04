Programa Meu Celular recuperou mais de 7 mil telefones em um ano

Novo lote de celulares recuperados por meio do programa "Meu Celular" são entregues para 355 proprietários / Crédito: FÁBIO LIMA

O programa “Meu Celular” recuperou 7.200 telefones no Ceará desde a sua implementação, conforme dados da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). A iniciativa resultou também na redução do número de roubos em território cearense, com quase 4.800 ocorrências a menos entre abril de 2024, quando foi lançado, e março deste ano.

Se comparados os anos de 2023, quando o programa ainda não estava em prática, e 2024, primeiro ano de atividades, o roubos de celulares caiu cerca de 15% em todo o Estado, saindo de 22.850 para 19.362 delitos. Nos furtos, o comparativo entre os dois anos apresenta declínio de 7,4% no Estado, com 16.234 crimes em 2023 e 15.030 em 2024. Em Fortaleza, as quedas de roubo e furto no período foram de respectivamente 13,8% e 8,3%. A plataforma funciona a partir do cadastro de informações sobre o telefone na plataforma do programa. Uma vez registrado, o proprietário pode emitir um aviso à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), que, em posse desses dados, poderá identificar o telefone em futuras apreensões e devolvê-lo ao dono.

Segundo a PC-CE, mais de 37.800 aparelhos já foram inseridos por seus usuários na plataforma do Meu Celular. O cadastro pode ser realizado através do site do programa. 200 celulares são devolvidos nessa terça-feira Um novo lote de 355 celulares está sendo devolvido pela Polícia Civil do Estado. Nesta terça-feira, 15, 200 telefones serão entregues aos respectivos donos no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), bairro Aeroporto. Os 155 aparelhos restantes serão entregues a partir de quarta-feira, 16, também na sede dos órgãos de segurança cearenses. As devoluções ocorrem mediante aviso prévio feito pela SSPDS aos proprietários por meio de mensagem telefônica.

Para cadastrar um celular no programa, basta acessar o site da SSPDS e procurar pela aba "Meu Celular", localizada no menu lateral. Nela, será possível preencher um cadastro e incluir o telefone no banco de dados da SSPDS. Desse modo, caso ele venha a ser roubado ou furtado, o usuário pode sinalizar que foi vítima de um crime e a polícia poderá começar a procurá-lo.