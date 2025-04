CE: sobe para 46 o número de presos por ataques a provedoras de internet

Câmeras de vigilância registraram, pelo menos, dois homens atacando provedora de internet em Tabapuá, em Caucaia / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) prendeu em flagrante na madrugada deste sábado, 5, um homem de 25 anos suspeito de atacar uma empresa provedora de internet no bairro Tabapuá, em Caucaia (Região Metropolitana de Fortaleza). Com isso, subiu para 46 o número de pessoas presas suspeitas de extorquir e atacar empresas de internet no Ceará. LEIA TAMBÉM | Facções criminosas fazem pequenos provedores perderem 10 mil clientes no Ceará

Na manhã de sexta, as extorsões voltaram a se repetir via WhatsApp. A Draco conseguiu identificar que o celular de onde partiam as mensagens era utilizado por Antonio Davi Rodrigues Pereira, conhecido como Metralhinha. Os policiais civis foram até a residência dele, no bairro Autran Nunes, em Fortaleza, e prenderam-no em flagrante mesmo após ele tentar fugir pelos telhados das casas da região. Além do flagrante, um mandado de prisão condenatória pelo crime de integrar organização criminosa, que estava em aberto, foi cumprido.

“Ele também possui antecedentes por tráfico de drogas e associação para o tráfico, além de já ter sido condenado anteriormente por envolvimento com grupo criminoso”, informou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Em audiência de custódia realizada neste sábado, 5, o juiz Roberto Viana Diniz de Freitas decretou a prisão preventiva de Antonio Davi. Ainda foi decretada a quebra do sigilo telemático dos celulares encontrados com ele. Na audiência de custódia, Antonio Davi alegou ter sofrido maus tratos por parte dos policiais que efetuaram a prisão. Segundo ele, além de lesões corporais, os agentes de segurança obrigaram-no a ingerir bebida alcoólica.