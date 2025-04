Diretora da ACMP cita impacto das facções e questões ambientais como pautas do Ministério Público

Sobre as prioridades de mandato, Ana Vládia pontuou dar continuidade aos avanços da gestão antecessora

Empossada diretora da Associação Cearense do Ministério Público (ACMP), Ana Vládia Gadelha, em entrevista ao O POVO na sexta-feira, 5, ressaltou que a "maior missão" do órgão ministerial é "servir a sociedade". Questionada sobre o impacto das facções criminosas na sociedade e o papel do órgão ministerial nesse tema, ela apontou que, "hoje, talvez, essa seja a maior pauta" para ser tratada.

"Contudo, nós temos também as questões ambientais, a resolução pacífica de conflitos. E o Ministério Público tem uma atuação, uma responsabilidade, um protagonismo em todas essas questões, bem como na bandeira da igualdade de gênero, da violência doméstica. Na verdade, são mais que pautas. São atribuições constitucionais que nós, todos os membros, assumimos o compromisso de honrá-las quando adentramos o MP", avalia a diretora da ACMP.