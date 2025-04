Vídeo: após chuva, Caucaia tem alagamento e BR-222 fica interditada

/ Crédito: Reprodução/ Via WhatsApp do O POVO

Trecho na BR-222, em Caucaia, precisou ser interditado por causa de transbordamento do Rio Maranguapinho após as chuvas desta sexta-feira, 4. Polícia Rodoviária precisou sinalizar o local e executar desvio pegando a faixa do sentido contrário. Trecho foi liberado no fim da manhã.

O aumento do nível das águas também gerou congestionamento na rua Coronel Correia no acesso a Fortaleza, pela Avenida Mister Hull.