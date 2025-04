Quatro cidades do Ceará têm chuvas nesta terça-feira, 8; veja previsão do tempo

Ceará tem quatro municípios com registro de chuvas entre 7 horas de segunda-feira, 7, e 7 horas desta terça-feira, 8. As precipitações concentram-se no Litoral Norte, Litoral do Pecém e Maciço de Baturité.

As informações são do balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

É esperada predominância de condições de estabilidade atmosférica no Ceará, o que favorece a presença de Sol, nebulosidade variável e elevação das temperaturas, nesta terça.

Ainda assim, devido à influência de fatores locais, como a brisa, o relevo e a interação entre temperatura e umidade, abre cenário para precipitações dispersas e passageiras, especialmente no Centro-Norte.

No início da manhã desta terça, devido à influência da brisa terrestre, há possibilidade de acumulados isolados e de curta duração no Litoral de Fortaleza e Litoral do Pecém. Durante a tarde, os eventos pluviométricos devem se concentrar no Noroeste do Estado.