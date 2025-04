Idosa é resgatada após ficar ilhada por causa das chuvas em Acopiara

Uma idosa foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) no último sábado, 5, após ficar isolada em sua residência devido às fortes chuvas que atingiram o município de Acopiara, na localidade de Sítio Tabuleiro do Meio, a cerca de 350,93 quilômetros de Fortaleza.

LEIA MAIS | Crescem denúncias de violência contra idosos