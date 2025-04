Com chuvas isoladas em seis cidades, Ceará registra predomínio de tempo estável nesta quarta,9

Seis cidades cearenses registraram chuvas entre 7 horas de terça-feira, 8, e 7 horas desta quarta-feira, 9, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) / Crédito: AURÉLIO ALVES

O Ceará registrou chuva em seis cidades entre 7 horas de terça-feira, 8, e 7 horas desta quarta-feira, 9. As precipitações concentram-se principalmente no Litoral Norte. As chuvas isoladas ocorreram nos municípios de Acaraú, São Gonçalo do Amarante, Fortaleza, Chaval, Camocim e Viçosa do Ceará.



Previsão do tempo em Fortaleza e no Ceará: confira as áreas sujeitas à chuva

Quarta, 9

Madrugada: alta possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Litoral Norte e Maciço de Baturité.



alta possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Litoral Norte e Maciço de Baturité. Manhã: alta possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Litoral Norte e Maciço de Baturité.



alta possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Litoral Norte e Maciço de Baturité. Tarde: chuvas passageiras e isoladas no centro-norte do Ceará.

Quinta-feira, 10 Funceme prevê a possibilidade de um aumento da área com chuva e dos acumulados de chuva no centro-norte do Estado devido ao deslocamento de áreas de instabilidades formadas sobre o oceano, proveniente da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT).

Temperaturas máximas do ar nas últimas 24 horas

Máximas

35.3 °C: Alto Santo - Castanhão



Alto Santo - Castanhão 34.5 °C: Russas



Russas 34.4 °C: Jaguaruana



Jaguaruana 34.4°C: Morada Nova



Morada Nova 34.2 °C: Limoeiro do Norte Mínimas

27.6 °C: Poranga



Poranga 27.7°C: São Benedito



São Benedito 30.7 °C: Santa Quitéria



Santa Quitéria 30.8 °C: Piquet Carneiro - Mororó-CE



Piquet Carneiro - Mororó-CE 30.8 °C: Itatira

As maiores precipitações por posto do dia