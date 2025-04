Fortaleza registra 121mm de chuvas e Defesa Civil atende seis ocorrências

/ Crédito: Reprodução/ Via WhatsApp O POVO

Na Capital, com os 121 mm no período, a Defesa Civil atendeu a seis ocorrências das 18h de domingo, 6, às 6h desta segunda-feira, 7.

As chuvas registradas durante a noite de domingo, 6, e a madrugada desta segunda-feira, 7, causaram alagamentos em Fortaleza e Caucaia .

No Km 5 da BR-222, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) precisou executar desvio de pista parcial a partir das 5h40 por causa dos alagamentos. Trecho foi liberado às 10h.

Caucaia registrou 83,4 mm de precipitação entre 7 horas de domingo, 6, e as 7 horas desta segunda-feira, 7, conforme informações da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Foram quatro registros de inundações, nos bairros Genibaú (2), Granja Portugal e Mondubim; e um alagamento, na Vila Pery. Também houve o desabamento parcial de um muro, em Cajazeiras, segundo a Defesa Civil.

Com a precipitação, ruas dos seguintes bairros, na Capital, ficaram inundadas:

Genibaú,

Conjunto Ceará,

Bom Jardim,

Granja Portugal,

Mondubim e

Vila Pery.

Um canal do Conjunto Ceará transbordou e deixou parte do bairro intransitável. Os moradores da rua Umuarama, no bairro Bom Jardim, também ficaram ilhados.