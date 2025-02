Sete em cada dez telefones encontrados pelo "Meu Celular" são devolvidos para a PC-CE

De acordo com o delegado, a maioria das pessoas que está em posse de telefones roubados não sabe da procedência criminosa do aparelho, e o adquiriram de forma irregular, por meio de compras on-line ou físicas sem a devida documentação.

Cerca de 70% dos celulares localizados pelo programa Meu Celular são devolvidos por seus receptadores. A informação foi dada pelo delegado-geral da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), Márcio Gutiérrez, ao O POVO , durante a entrega de 200 aparelhos na manhã desta sexta-feira, 14, em Fortaleza.

Ainda conforme o delegado, a PC-CE tem se preparado para intensificar a parte mais operacional do programa, voltada à captura de receptadores que não devolveram os bens. Além dos que compram, quem vende também é alvo da polícia, com vistorias em lojas.

“A gente inicia um processo de investigação para apurar, primeiro porquê não devolveu o aparelho, se aquela pessoa é realmente é receptador ou comprou sem se precaver. Em sua grande maioria são pessoas que infelizmente não tomaram as medidas de cautela necessárias no momento da aquisição”, explica o delegado.

Assim que são localizados, os aparelhos recebem uma mensagem inicial, solicitando que a pessoa em posse do telefone o entregue de bom grado em uma delegacia de polícia próxima. Caso o portador do celular não realize a entrega, a polícia inicia uma investigação para saber os motivos da não devolução.

Para localizar os aparelhos, o programa utiliza informações contidas em Boletins de Ocorrência (B.Os) ou no formulário de cadastro do telefone na plataforma do programa. Em posse delas, a Polícia Civil pode reconhecer o telefone em eventuais apreensões feitas em operações de busca e apreensão, ou em trabalhos ostensivos da PMCE.

De acordo com o Código Penal Brasileiro, a pena para quem recebe, transporta, conduz ou oculta objetos, com ciência de que eles são produtos de crime, pode chegar a até quatro anos de prisão. Para quem desmonta, vende ou usa em atividade comercial aparelhos roubados, a pena varia de três a oito anos de prisão.

“Eu fiz o B.O na delegacia e lá eles se responsabilizaram pelo resto. A sensação agora é só alegria e gratidão”, conta.

Para o titular da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, Roberto Sá, o registro do B.O e o cadastro na plataforma do Meu Celular são de suma importância para o funcionamento do programa, já que partem deles as informações que levarão a polícia até o celular.

“É fundamental que os donos de celular façam o cadastro, porque só assim, tendo o cadastro das pessoas e do IMEI, a gente vai poder, em contato com as operadoras e com apoio do Ministério Público e do Judiciário, descobrir com quem está aquele aparelho”, conclui.