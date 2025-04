Facção cobra "taxas" de comerciantes e prestadores de serviços no Centro de Fortaleza

AS investigações estão a cargo da Polícia Civil / Crédito: FABIO LIMA / Imagem ilustrativa

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga denúncias de que integrantes de uma facção criminosa estão extorquindo comerciantes e outros prestadores de serviço no Centro de Fortaleza. Entre os alvos da cobrança estão vendedores de ouro, flanelinhas, vendedores de passes cards e profissionais do sexo. LEIA TAMBÉM | CE: sobe para 46 o número de presos por ataques a provedoras de internet

A 6ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (6ª DHPP) apurou que PT, como Isaac era conhecido, era integrante de uma célula da facção Comando Vermelho (CV) que age no Centro de Fortaleza. Entre as funções que desempenhava no grupo criminoso estava o recolhimento de "taxas" que eram cobradas pelo CV aos comerciantes do bairro. "Todos no Centro pagam pedágio e caixinha para ESCOBAR, por exemplo, os travestis e as putas pagam 30 reais por dia de caixinha, o frente da droga paga 200 reais (e 100 reais a mais por cada correria) por mês, todo dia 10" (Sic), afirmou uma testemunha ouvida pelo DHPP. Escobar foi identificado como Anderson Ricardo Lima da Rocha, de 29 anos. Ele é procurado pelas Forças de Segurança do Estado, sendo que há informes de que, atualmente, ele se encontra fora do País.

Relatos de extorsão a comerciantes no Centro são feitos desde, pelo menos, 2023. Naquele ano, três pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público do Estado (MPCE) acusadas de exigir taxas de proprietários de lojas da avenida Duque de Caxias. Um dos comerciantes afirmou ter recebido diversas mensagens pelo aplicativo WhatsApp, exigindo o pagamento de R$ 30 mil. Caso contrário, os criminosos, conforme disseram, incendiariam as lojas, assim como iriam “encher a cara” dele “de bala”. “Sua loja faz parte da minha área CV” (sic), consta em uma mensagem enviada a um outro comerciante. “Eu já comecei a falar com algumas pessoas da área que tem loja e comércio cada um tem uma taxa de pagamento com valor diferente taxa única para trabalhar avisa toda em paz sem mexer com você valor da sua taxa é de 10.000” (sic).

Os três denunciados pelo MPCE foram: Valdenir Lima Saraiva, de 36 anos, Gisely Raynara Rolim de Souza, de 32 anos, e Everton Batista Cardoso, de 32 anos. Valdenir foi apontado como tendo cargo de comando no CV e sendo o mandante das extorsões. Já Gisely seria uma “laranja”, ou seja, recebia em suas contas bancárias os valores obtidos com o crime. Gisely confessou em depoimento que, em novembro de 2023, recebeu R$ 10 mil, sendo que, conforme o acordo feito, ela ficou com R$ 1 mil. Everton, por sua vez, teria intermediado o contato entre Valdenir e Gisely. Gisely foi presa, mas obteve a prisão relaxada em fevereiro deste ano. Everton continua preso, mas Valdenir continua com o mandado de prisão preventiva a ser cumprido.