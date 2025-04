Primeiro trimestre de 2025 no CE tem o menor número de homicídios desde 2019

Cerimônia de entrega de motos e viaturas para a Policia Militar na Praça da Lagoa. Imagem meramente ilustrativa / Crédito: AURÉLIO ALVES

Nos três primeiros meses deste ano, 729 pessoas foram assassinadas no Ceará, conforme dados divulgados nesta segunda-feira, 7, pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). É um número 11% menor que o registrado no mesmo período do ano passado, quando haviam ocorrido 819 Crimes Violentos Letais e Intencionais, os CVLIs — a soma de homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte.