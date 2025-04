Condenado violou monitoramento eletrônico para participar de execução em Fortaleza

Três pessoas foram presas e duas armas foram apreendidas após a execução registrada na praça principal da Cidade 2000 / Crédito: reprodução

Jefferson Rocha Santos, foi preso em flagrante na última segunda-feira, 7, suspeito de homicídio na praça da Cidade 2000, em Fortaleza. Ele possui duas condenações transitadas em julgados por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo e violou monitoramento para cometer o crime. As informações foram obtidas por meio da decisão judicial da audiência de custódia dos três homens presos pelo crime ocorrido na no bairro Cidade 2000. A prisão do trio foi homologada e convertida para preventiva.