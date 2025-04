Dupla assalta carro e suspeito é preso após celular do motorista ser rastreado em Fortaleza

Crime aconteceu no bairro Cambeba na noite do último sábado, 5. Homem de 29 anos foi preso suspeito de envolvimento no crime

Dois homens assaltaram um carro após o motorista estacionar na rua Crisanto Moreira da Rocha, no bairro Cambeba, em Fortaleza, no sábado, 5. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou que prendeu um suspeito de 29 anos, depois que o celular roubado do motorista foi rastreado no bairro Sapiranga.

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que o veículo chega e dois suspeitos aboradam o motorista. O condutor ainda tenta sair com o carro para evitar o assalto, mas os suspeitos começam a tirar os pertences da vítima pela janela do veículo.