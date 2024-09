Programa de rastreamento de motos é lançado para mototaxistas e motoristas de app no Ceará

Serviço foi disponibilizado para público nesta segunda-feira, 30, no estacionamento da Arena Castelão. Trabalhadores devem realizar cadastrado no aplicativo "Meu Detran" e realizar um agendamento para instalação da ferramenta

O programa de rastreamento gratuito de motocicletas no Ceará, o “Moto Segura CE”, foi lançado nesta segunda-feira, 30, no estacionamento da Arena Castelão, em Fortaleza. O serviço passar a ser disponibilizado, inicialmente, a mototaxistas e motoristas por aplicativos da capital cearense e, a partir desta terça-feira, 1º, a trabalhadores da Região Metropolitana (RMF).



Para a receber o rastreador, o público prioritário deve realizar o cadastro no programa por meio do aplicativo no “Meu Detran” e, em seguida, realizar um agendamento para receber a instalação do rastreador, sendo o chip a ser custeado pelo trabalhador, com valor a partir de R$ 9,90.

Nesta primeira etapa, a instalação dos aparelhos será realizada no estacionamento da Arena Castelão. Um dos requisitos para receber o rastreador é possuir atividade remunerada na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ainda não há previsão para contemplar usuários do interior do Estado.