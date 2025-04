Chove em mais de 40 municípios cearenses; confira previsão do tempo

Previsão é de chuvas isoladas para as macrorregiões do Ceará neste domingo, 6 / Crédito: FÁBIO LIMA

Ceará tem 43 municípios com registro de chuvas entre 7 horas de sábado, 5, e 7 horas deste domingo, 6. As precipitações concentram-se principalmente em Ibiapaba, Litoral do Pecém e Litoral Norte. SAIBA MAIS| Rompimento da barragem do açude Orós completa 65 anos