Açude Pacajus sangra e o Ceará soma 27 reservatórios com capacidade total preenchida

Ao todo, o Ceará tem 27 açudes sangrando até esta quinta-feira . Outros 17 estão com mais de 90% da capacidade preenchida. O maior deles é o reservatório Caxitoré (202 hm³), pertencente à bacia do Curu.

Ainda há 30 açudes com volume menor do que 30%. A lista inclui duas das maiores barragens do Estado: Castanhão, que está com 28,04% da capacidade total, e Figueiredo, com 28,56%.

Lista de açudes sangrando no Ceará (13/03)

Acarape do Meio

Acaraú Mirim

Amanary Aracoiaba

Arrebita

Caldeirões

Cauhipe

Colina

Forquilha

Frios

Gameleira

Gavião

Gerardo Atimbone

Germinal

Itapajé

Itapebussu

Itaúna

Jenipapo

Maranguapinho

Pacajus

Pesqueiro

Quandú

São Pedro Timbaúba

São Vicente

Sucesso

Tucunduba

Várzea da Volta

Previsão do tempo

A partir da noite de quinta-feira, 13, e madrugada e manhã de sexta-feira, 14, espera-se um aumento da instabilidade no leste e norte do Ceará, com o céu nublado a parcialmente nublado, e chuvas nos turnos da madrugada e manhã no Litoral de Fortaleza, Maciço de Baturité e norte da Jaguaribana.