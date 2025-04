Fiscalização em imóveis prevê redução da água das chuvas no esgoto

Equipe realiza um teste de fumaça na tubulação de esgoto no bairro Cais do Porto / Crédito: FÁBIO LIMA

Aproximadamente 2 mil imóveis no bairro Cais do Porto, em Fortaleza, serão fiscalizados em uma operação que prevê a redução do impacto das chuvas na rede de esgoto da cidade. Equipes da Ambiental Ceará, responsável pela manutenção do sistema de esgotamento sanitário em 24 municípios cearenses, deram início às vistorias na manhã desta quarta-feira, 2. LEIA MAIS | "A gente vai escapando": como vivem famílias sem banheiro digno e esgotamento em Fortaleza

A ação, iniciada de forma pioneira no bairro Cais do Porto, acontece um ano após uma operação da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) que identificou um novo extravasamento de esgoto atribuído à Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), na avenida Beira Mar. Durante a primeira semana de abril deste ano, a ação preventiva realizada pela Ambiental Ceará deve ocorrer nos imóveis da avenida Zezé Diogo e das ruas Conefor, Titã, Brizamar e General Murilo Borges. Nas visitas, que devem durar 45 dias, os agentes irão verificar a existência de despejos irregulares de água de chuva nas tubulações que deveriam receber apenas esgoto. De acordo com a coordenadora de Eficiência e Tecnologia da Ambiental Ceará, Adriana Cardoso, o direcionamento incorreto da água de chuva nas tubulações que deveriam receber apenas esgoto pode levar a prejuízos sociais e ambientais.

Durante as visitas, os agentes realizam a verificação das saídas de águas pluviais, como calhas de telhado e ralos de áreas externas, utilizando um líquido fluorescente para constatar se elas estão, ou não, conectadas à rede de esgoto. Além disso, a equipe também realiza um teste de fumaça na tubulação de esgoto, também com o objetivo de verificar se há despejo de água de chuva nessa rede. A injeção de fumaça na rede é feita por meio do equipamento insuflador acoplado aos Poços de Visita (PVs), também conhecidos como tampas de esgoto. Ação preventiva no Cais do Porto para reduzir impacto das chuvas na rede de esgoto Crédito: FÁBIO LIMA Ação preventiva no Cais do Porto para reduzir impacto das chuvas na rede de esgoto Crédito: FÁBIO LIMA Ação preventiva no Cais do Porto para reduzir impacto das chuvas na rede de esgoto Crédito: FÁBIO LIMA

Essa fumaça não tóxica segue pela tubulação de esgotamento sanitário até retornar à superfície, dependendo do local onde ela emergir, é possível identificar pontos de despejo irregular de água da chuva na rede de esgoto. “A gente coloca a fumaça na rede de esgoto e ela deve sair só em ligações de esgoto. Caso a gente verifique que a fumaça tá saindo numa saída de drenagem, numa calha, a gente sabe que pode ter uma contribuição cruzada aí de água de chuva”, detalha a coordenadora. Moradora do bairro há 55 anos, a dona de casa Maria Luzimar do Nascimento, 62, explica que a região enfrenta problemas ligados à falta de saneamento básico adequado. “O principal problema do esgoto aqui é que não tem aquelas bocas de lobo para quando acontecer uma chuva grossa. A minha casa mesmo foi vítima. Entrou água na minha casa, eu acordei 4h e fui tirar água até 6h30min da manhã”, conta.