Maioria dos municípios cearenses registra temperatura a partir dos 30 °C nesta segunda-feira, 31

Duas cidades apontam número inferior a 30 °C nesta segunda. A redução da nebulosidade resulta nas máximas mais elevadas no Cariri, Jaguaribana e litoral, segundo a Funceme. Chove em pelo menos 17 localidades do Estado

A diminuição de nuvens em todas as macrorregiões do Ceará causam estes eventos. Confira a previsão do tempo.

Para essa segunda, 31, e terça-feira, 1º, o Ceará apresenta tendência de extremos de temperatura no Cariri, Jaguaribana e litoral, de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

As temperaturas do ar medidas pela Funceme e pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nas últimas 24 horas — de domingo, 30, a esta segunda-feira, 31 — apresentam o mínimo nos municípios de Poranga e São Benedito , marcando igualmente 26, 8 graus Celsius (°C).

Maior pluviosidade caiu em Quixeramobim com 55 milímetros (mm). Fortaleza pontuou 8, 2 mm no posto Fundação Maria Nilva Alves/ Água Fria.

Previsão do tempo

A previsão do tempo segue indicando uma diminuição da nebulosidade e, consequentemente, chuva por todo o Ceará. No entanto, pode ocorrer precipitação no sul e no noroeste do Estado.

O acumulado previsto deve suceder devido à formação de áreas de instabilidades associada à atuação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (Vcan) desde domingo, 30. Além disso, pode acontecer por efeitos locais, como atuação do sistema de brisa, interação dos ventos com o relevo, temperatura e umidade elevadas.

10 maiores chuvas por posto do dia