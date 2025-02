Brasil terá nova onda de calor neste final de semana

O Brasil deve enfrentar uma nova onda de calor neste final de semana. A previsão é da Climatempo, que aponta para a elevação das temperaturas até a próxima quinta-feira (27). O novo fenômeno deve atingir os estados do Sul do país, principalmente o Rio Grande do Sul, o oeste e sul de Santa Catarina e o Paraná.

Segundo a agência, partes do oeste e sul de São Paulo e o sudoeste de Mato Grosso do Sul também deverão ser atingidas.

Inmet

O Instituto Nacional de Metereologia (Inmet) aponta que o centro-oeste gaúcho pode chegar a 40º C. Para o Inmet, a nova onda de calor seria a terceira deste ano no país. A primeira ocorreu entre os dias 17 e 23 de janeiro e a segunda entre os dias 2 e 12 de fevereiro, ambas localizadas também no Rio Grande do Sul.

O Inmet explica que, conforme a Organização Metereológica Mundial (OMM), “uma onda de calor é caracterizada quando as temperaturas máximas diárias ultrapassam em 5º C ou mais a média mensal durante, no mínimo, cinco dias consecutivos”. E acrescenta que “essa condição deve abranger uma área extensa”.

Para as demais regiões, as instabilidades na Região Norte continuam, principalmente nas áreas que vão do Amapá até o Maranhão. Os volumes de chuva podem atingir 100mm em 24 horas, e os ventos, até 100 km/h. Situação resultante da presença nestes locais da zona de convergência intertropical (ZCIT).