Ceará registra chuvas em pelo menos 70 municípios neste domingo, 30

Imagem de apoio ilustrativo: chuvas no Ceará / Crédito: AURÉLIO ALVES

Pelo menos 70 municípios cearenses registraram chuvas durante as últimas 24 horas, conforme dados preliminares da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Os dados correspondem ao período entre 7 da manhã do último sábado, 29, e o mesmo horário deste domingo, 30. A maior chuva registrada até o momento foi na cidade de Ipueiras, localizada a 307 quilômetros (km) de Fortaleza, com 57,8 milímetros (mm) precipitados. Viçosa do Ceará (35 mm) e Tamboril (34 mm), completam a lista dos principais acumulados.

As chuvas ocorreram em maior quantidade na faixa oeste do Estado, com destaque para as regiões da Ibiapaba, que concentrou seis das dez maiores precipitações do período, e do Sertão Central e Inhamuns, que obteve três entre as principais chuvas. Municípios de sete das oito macrorregiões do Ceará já confirmaram chuvas, de acordo com a Funceme. A única área sem precipitações informadas é o Maciço de Baturité, que ainda aguarda informações de 12 cidades. Os dados seguem em atualização. Estado caminha para chuvas dentro da média em março Com as chuvas das últimas 24 horas, o Ceará chegou a 210,5 milímetros médios de chuva e ultrapassou o índice de 206,5 mm, considerado pela Funceme como o normal para o Estado durante o mês de março.

Assim como previsto pela fundação, em prognóstico lançado em fevereiro deste ano, o acumulado de chuvas do mês deve ficar dentro da média histórica, que circula entre 172.3 mm e 240.7 mm. Com 197.5 mm acumulados até o momento, a região da Ibiapaba é a única no Estado a estar ainda abaixo da média histórica para o mês de março, que nesta fração do Ceará, é de pelo menos 198.5 mm. As regiões do Cariri, Litoral de Fortaleza e Maciço de Baturité são as únicas com chuvas acima da média, enquanto Jaguaribana, litorais Norte e do Pecém, bem como o Sertão Central e Inhamuns, seguem em níveis dentro do esperado

Entre as cidades, o município com a maior média de chuvas foi Várzea Alegre, no Cariri, com 467.3 mm. O número é mais que o dobro do comum para o mês na localidade, estipulado em 222.9 mm. Previsão do tempo O início da semana deverá ser com precipitações em algumas regiões do Estado. Nas primeiras horas desta segunda-feira, 31, a previsão é de chuvas nos litorais do Pecém e de Fortaleza, além do Maciço de Baturité, Cariri, e sul do Sertão Central e Inhamuns. Já pela manhã, as chuvas devem permanecer apenas nas orlas, chegando ao litoral Norte, Ibiapaba, norte do Sertão Central e também no Vale do Jaguaribe. À noite, a expectativa é de céu sem nuvens em todo o Estado.