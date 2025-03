Escultura furtada 'Pau de Sebo', do Museu Brinquedim, é encontrada em Aquiraz

Pau de Sebo estava abandonado na zona rural de Aquiraz quando foi avistado por populares e pela Polícia Militar nesse domingo, 23 / Crédito: Reprodução/ leitor via WhatsApp O POVO

A escultura “Pau de Sebo” do Museu Brinquedim foi localizada na noite desse domingo, 23, nas margens de um loteamento em Aquiraz, a 21 quilômetros (km) de distância da sede em Pindoretama, na Região Metropolitana de Fortaleza. Estrutura foi furtada no dia 18 de março. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp Localização da peça foi confirmada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Conforme nota encaminhada nesta segunda-feira, 24, para O POVO, a pasta frisou ainda que o fato foi noticiado via Boletim de Ocorrência (BO) na Delegacia Metropolitana de Pindoretama, que investiga o caso.

A obra, resgatada pelo Museu na mesma noite, encontra-se em oficina de restauração, pois foi parcialmente danificada. A peça, que sinaliza na rodovia a entrada para a atração desde 2020, tem seis metros de altura e pesa aproximadamente 500 quilos. O caso acontece em um cenário de desaparecimento de outras obras do artista plástico Dim Brinquedim.

De acordo com Ângela Madeiro, diretora do museu, o furto aconteceu na madrugada dessa terça-feira, 18, na CE-350. Devido ao peso do objeto, composta de fibra de vidro e madeira, a diretora acredita que a retirada do local de origem tenha sido feita com um caminhão do tipo munck, que possui um sistema hidráulico permitindo a elevação e o despejo de cargas dessa dimensão.