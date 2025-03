Escultura 'Pau de Sebo', do Museu Brinquedim, é furtada em Pindoretama

Emblemática escultura que indica entrada para o Museu Brinquedim na CE-350 foi furtada. De acordo com Dim Brinquedim, a retirada da obra ocorre em um cenário de desaparecimento de outras esculturas suas em Pindoretama / Crédito: Reprodução / Instagram @museubrinquedim

A escultura “Pau de Sebo”, do artista plástico Dim Brinquedim, foi furtada da CE-350, em Pindoretama, nesta semana. A peça, que sinaliza na rodovia a entrada para o Museu Brinquedim, tem seis metros de altura, pesa aproximadamente 500 quilos e estava no local desde 2020.

De acordo com Ângela Madeiro, diretora do museu, o furto aconteceu na madrugada da última terça-feira, 18 de março.

Devido ao peso da escultura, composta de fibra de vidro e madeira, a diretora acredita que a retirada do local de origem tenha sido feita com um caminhão do tipo munck, que possui um sistema hidráulico permitindo a elevação e o despejo de cargas dessa dimensão. Após o registro da ocorrência e o acionamento das autoridades locais, o artista e a direção do museu seguem pedindo apoio da população nas redes sociais para divulgar o furto e repassar informações que levem à recuperação da obra.

Furto acontece após o desaparecimento de outras obras do artista Dim Brinquedim O furto da escultura “Pau de Sebo” acontece em um cenário de desaparecimento de outras obras do artista plástico Dim Brinquedim no município de Pindoretama. Instituído como Mestre da Cultura no edital Tesouros Vivos da Cultura do Ceará - 2024, Antônio Jader Pereira dos Santos adotou o nome artístico Dim Brinquedim quando iniciou sua carreira como artesão. Segundo Dim, os moradores próximos à região do Capim de Roça, onde o museu se localiza, já haviam notado a movimentação de um caminhão munck transitando na área com agentes da prefeitura.

Conforme o artista plástico, o desaparecimento de suas obras coincide com o início do primeiro mandato do atual prefeito de Pindoretama, Dedé Soldado (PSB), em 2021. “Já solicitamos o rastreamento do veículo da prefeitura para investigar sua possível circulação na área durante o período do furto. Sabemos também da existência de um galpão da prefeitura que armazena diversas obras que foram retiradas do espaço público”, afirma. Segundo Ângela, na Praça da Cidadania e na Praça do Mangueiral, ambas comunitárias, os brinquedos que levavam a assinatura de Dim também foram removidos e depositados no galpão mencionado.