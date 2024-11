Museu Brinquedim abre exposição interativa em praça de Fortaleza

Obras do acervo do Museu Brinquedim, em Pindoretama, são expostas no bairro Floresta, em Fortaleza, neste domingo, 24 Crédito: Paulo Braga/Divulgação

O bairro Floresta, em Fortaleza, recebe a exposição “Brinquedim na Praça”, que abre de forma inédita em um espaço público da capital cearense neste domingo, 24. Promovido pelo Museu Brinquedim, de Pindoretama, em parceria com o Projeto Criança Feliz, a mostra interativa leva esculturas e brinquedos construídos pelo artista plástico Dim Brinquedim ao contato com as crianças e jovens moradores de diversos bairros da Capital.

Com a primeira exposição realizada no bairro Floresta, o evento tem como proposta a circulação de brinquedos e obras artísticas que fazem parte do acervo do Museu em ambientes carentes, fornecendo cultura e lazer à população dos bairros.

Obras do acervo do Museu Brinquedim, em Pindoretama, são expostas no bairro Floresta, em Fortaleza, neste domingo, 24 Crédito: Deivyson Teixeira/Divulgação No domingo, 24, a mostra "Brinquedim na Praça" será instalada na rua Gaudioso Carvalho, 302, no bairro Floresta. Na ocasião, o trecho será interditado das 8 às 12 horas, permitindo que as crianças tenham segurança e liberdade para brincarem com as peças expostas.