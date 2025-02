Após terceira maior chuva da história, Aquiraz registra 82 mm de precipitações

Diferente do que foi visto na quarta-feira, 19, quando choveu 172 mm, a cidade da Região Metropolitana não registrou graves ocorrências nesta quinta

/ Crédito: Reprodução/ leitor via WhatsApp O POVO

A vendedora Erica Silva, 29, disse que a situação estava mais tranquila na manhã desta quinta-feira. "O nível de chuva de ontem foi muito alto, mas não foi no Centro todo", disse. Segundo a moradora, não há mais alagamentos no bairro.

O maior acumulado de chuvas entre 7h de quarta-feira, 19, e 7h desta quinta-feira, 20, segue sendo em Aquiraz , com 82 mm (milímetros). Município registrou a terceira maior chuva da série história nessa quarta, com 172 mm.

Conforme O POVO publicou, três ocorrências na cidade precisaram ser acompanhadas pela Defesa Civil do Estado na quarta-feira. O canal próximo ao Terminal Rodoviário transbordou e causou alagamentos no entorno. A situação foi causada após tubulações de drenagem não suportarem o volume de água.

Como também, uma erosão do solo, arrastou grande quantidade de areia para dentro de uma residência.

"Novas manilhas para aumento da evasão" foram listadas como solução. O prefeito Bruno Gonçalves (PRD) havia ido às redes sociais pedir que as pessoas não transitassem pela área.

Dois cachorros morreram eletrocutados após um fio de alta tensão cair na via e entrar em contato com uma poça de água, na comunidade Caponga da Bernarda. De acordo com a Enel, técnicos já isolaram o risco e normalizaram a situação da fiação.

Previsão do tempo para Aquiraz

Para a tarde, a previsão para Aquiraz é de variação de tempo nublado a poucas nuvens. A faixa noturna apresenta alta possibilidade de chuvas isoladas. Os dados são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).



A madrugada e manhã desta sexta-feira, 21, abre margem para um céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva e trovoadas isoladas.