Quatro pessoas são presas em operação contra facções criminosas em cinco municípios do Ceará

Quatro pessoas foram presas durante a Operação “Purgation”, nas primeiras horas desta sexta-feira, 21, que tem por objetivo cumprir mandados de prisão contra suspeitos de integrar facções criminosas, de ter envolvimento com homicídios, tráfio de drogas e tortura.

Ações fazem parte da "Operação “Purgation”, executada pelas equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) com expedição de ordens judiciais nas cidades de Tauá, Maracanaú, Maranguape, Quixadá e Pacatuba.