Polícia Civil do Ceará terá 155 novas viaturas para reforçar segurança no Carnaval 2025

Polícia Civil do Estado do Ceará (PC–CE) tem frota aumentada nesta quarta-feira, 28. As atividades valem para todas as macrorregiões do Estado

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC–CE) recebeu 155 viaturas para reforçar a segurança durante o Carnaval no Ceará. O investimento faz parte do programa “Ceará Contra o Crime” que aconteceu na manhã desta sexta-feira, 28, no Marco Zero do bairro Barra do Ceará, em Fortaleza. A atuação é imediata e servirá também para montar quadro de segurança no Carnaval 2025.

O evento contou com a presença do governador do Ceará Elmano de Freitas (PT), do secretário da Segurança Pública e Defesa Social Roberto Sá (SSPDS), do delegado-geral da PC- CE Márcio Gutiérrez e o comandante-geral da Polícia Militar (PM-CE) coronel Sinval Sampaio, dentre outras autoridades.