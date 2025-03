Edital do concurso para delegado da Polícia Civil do Ceará é lançado

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou nesta sexta-feira, 14, o lançamento do edital do concurso para delegados da Polícia Civil do Ceará (PC-CE). O edital foi publicado na edição desta sexta do Diário Oficial do Estado. Clique aqui para conferi-lo.



São 100 vagas, sendo 75 de ampla concorrência, 5 para candidatos com deficiência e 20 para candidatos pretos e pardos. O cadastro de reserva, por sua vez, tem um total de 200 vagas.