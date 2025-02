Integrantes do tribunal do crime da GDE responsáveis por torturas e mortes em Tauá são presos

A 12ª fase da operação Purgation resultou na prisão de integrantes do tribunal do crime da facção criminosa cearense Guardiões do Estado (GDE), responsáveis por casos de tortura e mortes no município de Tauá, a 343,10 quilômetros de Fortaleza. Ao todo, foram cumpridos 23 de 31 mandados de prisão, sendo 16 capturados e sete já estavam cumprindo pena em unidades prisionais do Estado.

A operação foi realizada pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE), por meio do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Sul (DPJI-Sul), na manhã desta quarta-feira, 5. Além de Tauá, as ações aconteceram nos municípios Quixadá, Quixelô e Fortaleza, e em mais quatro estados: São Paulo, Tocantins, Minas Gerais e Santa Catarina.