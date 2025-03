Operação apreende cinco quilos de cocaína em encomenda postal que vinha de SP para Fortaleza

Droga foi localizada pela Receita Federal, com auxílio dos cães farejadores. Valor estimado do entorpecente seria de R$ 350 mil

A droga foi localizada na sexta-feira, 14, durante uma operação de rotina da Divisão de Repressão da Receita Federal, com o auxílio dos cães farejadores Bachar, Ithor e Saymon.

Foram apreendidos 5,4 quilos de cocaína em encomenda postal no aeroporto de Fortaleza , localizado no bairro Serrinha, na Capital.

De acordo com a Receita Federal, a droga foi enviada em uma encomenda postal de São Paulo (SP) para Fortaleza, com valor estimado seria de R$ 350 mil no mercado brasileiro.