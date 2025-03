Furtos em pré-Carnaval desencadearam operação que recuperou mais de 100 celulares roubados

Furtos de celulares em festas de pré- Carnaval em Fortaleza e no Interior resultaram em uma operação policial que descobriu um esquema de revenda interestadual dos aparelhos. Mais de 100 celulares foram recuperados pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) e quatro suspeitos de integrar a organização criminosa responsável pelos furtos e vendas foram presos nesta segunda-feira, 17.

Quando anunciada a presença da equipe policial, um dos suspeitos jogou uma sacola com 14 aparelhos telefônicos da marca Apple pela janela do 18º andar do prédio em que morava. Diversos celulares foram danificados.

“Identificamos uma prática não pontual, mas com indicativo de que uma organização criminosa estava por trás daquela situação, pelo volume de aparelhos subtraídos”, afirmou o chefe do Departamento de Polícia da Capital, George Monteiro.

Celulares furtados podem ser devolvidos aos donos por meio de programa Meu Celular

Os celulares furtados pelo grupo criminoso, sendo a maioria do modelo Iphone, podem ser devolvidos para os donos caso o Boletim de Ocorrência tenha sido registrado. No documento, é preciso informar o número do Imei do aparelho. A Polícia trabalha para cruzar dados e localizar os proprietários.

Por meio do programa Meu Celular, também é possível cadastrar aparelhos. Caso sejam furtados, roubados ou perdidos, a plataforma permite uma identificação mais rápida e fácil dos donos.