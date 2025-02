Polícia Civil investiga torcidas que atuam como organizações criminosas em Fortaleza

Modus operandi das torcidas "Bonde dos Hollings", do time do Fortaleza, e a "Torcida Organizada do Ceará (TOC) organizam atos criminosos por redes sociais e integrantes possuem divisões de tarefa com foco na criminalidade, principalmente, em dias de jogos

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE), por meio da Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco), investiga que duas torcidas organizadas dos times de futebol do Fortaleza e do Ceará atuam como organizações criminosas. Os grupos são investigados desde 2023 e, no último fim de semana, protagonizaram um conflito horas antes do primeiro Clássico-Rei do ano realizado na Arena Castelão, em Fortaleza.

As investigações apontam que as condutas das torcidas “Bonde dos Hollings”, do Fortaleza, e a “Torcida Organizada do Ceará (TOC) não são fatos isolados e possuem ações premeditadas. Dentro dos modus operandi, os grupos possuem membros responsáveis por divisões de tarefas com foco na criminalidade, principalmente, em dias de jogos.