Ceará tem 16 açudes sangrando e volume total é maior do que em fevereiro de 2024

Com 16 açudes sangrando, o Estado finalizou o mês de fevereiro com acúmulo total de 44,4% das reservas hídricas monitoradas

Ele destaca que nem sempre as chuvas resultam em aportes: “As chuvas, mesmo na média ou até acima da média, carecem de constância e precisam cair no lugar certo para gerar escoamento e, consequentemente, aportes”, disse em nota enviada à imprensa.

Dos grandes açudes do Estado, três se destacam e apresentam bons resultados, são eles: Açude Banabuiú com 35% da capacidade, Castanhão — maior reservatório do Ceará — com 27% da capacidade, e o Açude Orós — segundo maior do Estado — com 60%.

Veja o volume acumulado por região hidrográfica

Coreaú: 80,1%



Litoral: 85,8%



Acaraú: 78,6%



Curu: 57,4%



Serra da Ibiapaba: 63,1%



Metropolitana: 60,3%



Baixo Jaguaribe: 62,4%



Médio Jaguaribe: 28,1%



Banabuiú: 35,5%



Alto Jaguaribe: 57,3%



Sertões de Crateús: 15,6%



Salgado: 52,1%

Os dados foram coletados pela Cogerh no último dia 28 de fevereiro. Segundo a pasta, as bacias hidrográficas do norte do Estado apresentam uma situação mais confortável, com volumes acima de 70% da sua capacidade total.

Regiões como a do Sertões de Crateús, onde os açudes acumulam menos de 20%, e no Médio Jaguaribe, com volumes abaixo de 30%, necessitam de atenção.