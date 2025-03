Funceme prevê chuva no Ceará até sexta, 14

No Ceará há possibilidade de chuvas nesta quinta e sexta. Confira a previsão do tempo / Crédito: Beatriz Boblitz/ O POVO

Choveu em mais de 100 municípios cearenses na manhã desta quarta, 12. A previsão é que as chuvas continuem atingindo todo o Ceará até sexta, 14, conforme a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). No turno da tarde desta quarta, 12, a projeção da Funceme indica que devem ocorrer chuvas esparsas e trovoadas no Litoral Norte, e chuvas isoladas na Ibiapaba, norte do Sertão Central e Inhamuns, Maciço de Baturité e centro-norte da Jaguaribana.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A Funceme prevê que no centro-sul do Ceará, o predomínio será de tempo estável no turno da tarde, com temperaturas bastante elevadas, que podem alcançar 36°C no sul da Jaguaribana e no Cariri.

Durante a noite há possibilidade de chuvas e trovoadas isoladas no centro-norte do Cariri e sul da Jaguaribana. Os motivos das chuvas previstas são a proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que nesta quarta, 12, encontra-se localizada em uma posição que favorece a pluviosidade. Isso deve aumentar a influência da ZCIT sobre o centro-norte do CE nos próximos dias.

Ainda conforme a Funceme, um cavado - sistema de baixa pressão - em médios e baixos níveis da troposfera, deve se desenvolver na costa leste da região Nordeste do Brasil (NEB) entre quinta e sexta-feira, se deslocando para o interior da região na sexta-feira, 14. Sistemas locais, como o sistema de brisa terrestre na madrugada e manhã, e marítima no período da tarde também podem elevar a influência do ZCIT. Leia mais Apenas um dos 184 municípios cearenses teve temperatura média acima de 30ºC Sobre o assunto Apenas um dos 184 municípios cearenses teve temperatura média acima de 30ºC

Previsão para quinta-feira Estão previstas chuvas para a faixa litorânea, e de forma isolada no Sertão Central e Inhamuns e no Cariri nos turnos da madrugada, manhã e noite de quinta-feira, 13. À tarde há previsão de chuvas esparsas no Litoral Norte e Litoral do Pecém, e chuvas isoladas no norte do Sertão Central e Inhamuns, Maciço de Baturité, Litoral de Fortaleza e norte da Jaguaribana. As temperaturas devem seguir elevadas no Cariri e sul da Jaguaribana, com máximas de até 36°C durante a tarde de quinta-feira.

O panorama chuvoso também é esperado para a Capital e Região Metropolitana de Fortaleza, na quinta-feira, 13. A previsão para este dia indica possibilidade de chuva na madrugada e manhã de quinta, com intensidade variando de fraca a moderada. No turno da tarde do mesmo dia, há baixa possibilidade de chuvas isoladas, e no turno da noite chuvas esparsas com trovoadas isoladas. Previsão para sexta-feira A Funceme projeta que a partir da noite de quinta-feira, e madrugada e manhã de sexta-feira (14/03) espera-se um aumento da instabilidade no leste norte do CE, com chuvas na madrugada e manhã no Litoral de Fortaleza, Maciço de Baturité e litoral da Jaguaribana.