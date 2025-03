Ceará tem aviso de chuvas intensas para todos os municípios entre segunda e terça

Mais de 220 mil raios foram registrados no Ceará em 2024, de acordo com a Enel / Crédito: FCO FONTENELE

Ceará tem dois avisos de chuvas intensas que variam de risco potencial a risco médio para esta segunda-feira, 10, e terça-feira, 11. De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), não se descarta a possibilidade de descargas elétricas e rajadas de vento. O Instituto Nacional de Meteorlogia (Inmet) também divulgou aviso de perigo para as chuvas, que podem chegar até 100 mm. Previsão engloba os 184 municípios cearenses.

Conforme a Funceme, há 20% a 40% de chances de acumulado potencial ocorrer entre os turnos da tarde desta segunda e no fim da manhã desta terça. As macrorregiões afetadas concentram-se no Litoral Norte e Ibiapaba.