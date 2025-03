Chove em 28 municípios do Ceará; veja previsão do tempo

Juazeiro do Norte pontua com maior acumulado; veja onde mais chove nesta quinta-feira, 13, sexta, 14, e sábado, 15

Ceará tem 28 municípios com precipitações entre 7 horas de quarta-feira, 12, as 7 horas desta quinta-feira, 13. As pluviosidades concentraram-se principalmente na região do Cariri e nos litorais Norte e Fortaleza. Previsão é que chova até sexta-feira.

Juazeiro do Norte, no interior do Estado, registrou o maior índice em único posto, com 78 milímetros (mm). De acordo com dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), as demais localidades foram Acaraú (42 mm), Jijoca de Jericoacoara (42 mm), Cruz (40 mm) e Bela Cruz (34 mm).