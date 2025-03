Mulher é presa por esfaquear homem em Pedra Branca

Suspeita foi encaminhada para a Delegacia Regional de Tauá / Crédito: Reprodução/ Google Street View

Uma mulher de 54 anos é suspeita de matar o companheiro a facadas no município de Pedra Branca, a 263,13 km de distância de Fortaleza. Ela foi presa em flagrante no sábado, 8. A vítima de 53 anos morreu no local.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) informa que foi acionada por volta das 21 horas por populares. Conforme os relatos, ela apresentava sinais de embriaguez e gritou na calçada de casa que havia matado o marido.