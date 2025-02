Mulher é morta por disparos de arma de fogo dentro de casa em Sobral

Uma mulher foi morta por disparos de arma de fogo em uma residência no município de Sobral, a 233 km de Fortaleza. O caso foi registrado na tarde dessa sexta-feira, 31. A vítima, que tinha 43 anos, foi socorrida para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.

Conforme informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o crime foi registrado no bairro Santa Casa. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e realizaram diligências no local.