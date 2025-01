Mulher é morta na entrada de estabelecimento comercial em Maranguape; criança é atingida

Uma mulher foi morta a tiros na entrada de um estabelecimento comercial no município de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na noite dessa quinta-feira, 2. No local, uma criança chegou a ser atingida pelos disparos e foi socorrida para uma unidade hospitalar.

No local, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local para colher indícios do crime para a investigação.