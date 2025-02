Professora é vítima de feminicídio em Parambu; companheiro de 61 anos é suspeito

Nota de pesar para a vítima da rede pública de ensino / Crédito: Reprodução/ Secretária Municipal de Educação de Parambu

A professora Adelane Ilka Gonçalves Henrique, 40 anos, foi vítima de feminicídio no município de Parambu, a 405 km de Fortaleza. O suspeito é seu companheiro, Valdenir Gomes Noronha, 61, que tirou a própria vida após o crime. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga as circunstâncias do crime como feminicídio ocorrido nessa segunda-feira, 17.

De acordo com a SSPDS, ela veio ao óbito após ser lesionada por disparo de arma de fogo. O corpo do homem foi encontrado por uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE) em um veículo, acompanhado de um revólver.

A Câmara Municipal do Município e o prefeito da localidade Rômulo Noronha (Solidariedade) emitiram uma nota de pesar, declarando luto oficial pela morte do casal por três dias. A medida gera pontos facultativos na cidade nesta terça-feira, 18, e quarta-feira, 19. Além disso, a sessão legislativa dessa segunda-feira, 17, foi suspensa. A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foi acionada e segue com as diligências. A Delegacia Municipal de Parambu está a cargo das investigações com o objetivo de elucidar as informações sobre o caso. A investigação continua em andamento. Como denunciar Conforme a SSPDS, a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais, por meio dos seguintes canais. O sigilo e o anonimato são garantidos.