Mulher é morta a facadas e uma das suspeitas é baleada no Presidente Kennedy

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Esta última, após a morte de Daniela, foi baleada, tendo sido socorrida ao Instituto Dr. José Frota (IJF). Conforme Auto de Prisão e Flagrante (APF), Valdenice e Gisele teriam matado Daniela após acusarem a vítima de ter subtraído uma televisão da residência onde as suspeitas moravam.

Uma mulher , identificada como Daniela da Silva Rodrigues Costa, foi morta a facadas na noite desse domingo, 16, no bairro Presidente Kennedy , em Fortaleza . Duas mulheres foram presas suspeitas do crime: Valdenice Soares de Morais, de 30 anos, e Gisele Paula da Silva, de 27 anos.

Daniela ainda teria, supostamente, agredido a filha de Gisele, uma criança de cinco anos. Após este crime, ocorrido na rua Virgílio Brígido, pessoas não identificadas dispararam contra as duas e Gisele foi baleada no ombro.

Mesmo assim, as duas conseguiram correr em direção ao estacionamento do shopping Rio Mar Kennedy, onde foram presas em flagrante por policiais militares. As suspeitas foram encaminhadas ao 10º Distrito Policial (10º DP).



Por ter sido baleada, Gisele não conseguiu prestar depoimento à Polícia Civil, somente Valdenice. Esta disse que, após descobrir que Daniela havia furtado a TV, Valdenice e Gisele foram tomar satisfações com ela. Daniela teria negado o furto e teria tido início uma discussão.