Mulher é morta dentro de casa de entretenimento adulto no Bairro de Fátima

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Um homem e uma mulher foram presos suspeitos do crime. Desentendimento entre a suspeita e um familiar da vítima teriam motivado o crime, conforme divulgou a SSPDS

Uma mulher de 46 anos foi morta a tiros na noite dessa quarta-feira, 12, dentro de uma casa de entretenimento adulto localizada na rua Dom Sebastião Leme, no Bairro de Fátima, em Fortaleza. Um casal suspeito de ter praticado o crime foi preso ainda em estado de flagrante em uma rodovia em Beberibe, município do Litoral Leste do Estado.



Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a investigação inicial identificou que o crime foi motivado por "um desentendimento entre a suspeita presa e um familiar da vítima".