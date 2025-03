Ceará recebe mais de mil novos residentes para fortalecer a rede pública de saúde

Anualmente, serão investidos R$ 25 milhões no programa de Residência Multiprofissional / Crédito: Thiago Gaspar/Governo do Ceará

O Ceará realizou, nesta quinta-feira, 6, uma solenidade de acolhimento para 1.006 novos residentes da rede de saúde. Os profissionais, entre médicos e multiprofissionais de 15 áreas da saúde, receberão formação prática e teórica durante dois anos em unidades da rede estadual, distribuídas em 30 municípios do Estado. O encontro contou com a participação do governador Elmano de Freitas (PT), da secretária da Saúde do Estado (Sesa), Tânia Mara Coelho, além de outros gestores em Saúde do Ceará.

Ao expandirmos a residência para todas as regiões do Ceará, estamos promovendo a interiorização dos serviços de saúde e da capacitação profissional. Isso significa que um cidadão que mora no Cariri, Jaguaribe ou Sertão Central tem o mesmo direito de acesso a profissionais qualificados que um morador de Fortaleza", explicou Elmano de Freitas.

“Nossa expectativa é que parte desses profissionais permaneça nas regiões onde atuarão, fortalecendo o atendimento local”, pontuou o governador. Anualmente, serão investidos R$ 25 milhões no programa de Residência Multiprofissional. Os profissionais foram aprovados nos programas da Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP-CE) e da Sesa, por meio do Exame Nacional de Residência (Enare), um requisito obrigatório para os candidatos que desejam ingressar na residência. Os residentes atuarão em unidades de saúde designadas, com a possibilidade de transitar entre elas para entender melhor o funcionamento da rede estadual. "Esse processo é essencial para a formação integral dos profissionais, pois proporciona experiência em diferentes contextos", comentou a secretária Tânia Mara Coelho.

Uma das novas residentes é Sarah Baltasar. Já especializada em pediatria pela ESP-CE, ela agora inicia o programa de neuropediatria, voltado para o atendimento de crianças com alterações neurológicas. “Na residência de pediatria, percebi a grande demanda por neurologistas pediátricos no nosso estado. Nós atendemos, por exemplo, crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH). Então espero que, após a minha formação e a dos meus colegas residentes, possamos contribuir para a saúde da nossa população cearense”, diz. Sarah Baltasar é uma nova residente em neuropediatria no Ceará Crédito: Lara Vieira/O POVO

Residência Médica Os graduados em medicina poderão atuar em unidades de saúde de oito municípios do Ceará: Tauá, Limoeiro do Norte, ⁠Quixeramobim, Caucaia, ⁠Fortaleza, Sobral, ⁠Juazeiro do Norte e ⁠Iguatu. Os programas da Residência Médica abrangem cerca de 61 especialidades. Entre os programas oferecidos estão: Administração em Saúde, Anestesiologia, Ecocardiografia, Cardiologia, Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, Cardiologia Pediátrica, Cirurgia Cardiovascular, Cirurgia do Aparelho Digestivo, Cirurgia Geral, Cirurgia Pediátrica, Cirurgia Plástica, Cirurgia Torácica, Cirurgia Vascular, Clínica Médica, Clínica Médica, Dermatologia, Emergência Pediátrica, Endocrinologia e Metabologia, Endoscopia, Endoscopia Ginecológica, Gastroenterologia, Endoscopia Digestiva, Gastroenterologia Pediátrica, Genética Médica, Ginecologia Obstetrícia, Hematologia e Hemoterapia Pediátrica, Hematologia e Hemoterapia, Infectologia, Infectologia Pediátrica, Mastologia, Medicina de Família e Comunidade.