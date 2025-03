Cidades cearenses registram alagamentos e inundações após madrugada chuvosa; confira imagens

Moradores do Genibaú denunciam inundações em casas após transbordamento do Rio Maranguapinho / Crédito: Reprodução / Leitor via WhatsApp O POVO

Após as chuvas que atingiram diversos municípios do Ceará entre a madrugada dessa segunda-feira, 3, e a manhã desta terça-feira, 4, moradores registram transtornos causados pela falta de estrutura das cidades para lidar com as precipitações anuais. Em todo o Estado, 96 cidades notificaram precipitações, conforme a Fundação Cearense de Meteorologia (Funceme). Em imagens enviadas ao O POVO, moradores do bairro Genibaú, em Fortaleza, denunciam a inundação de casas após o transbordamento do Rio Maranguapinho. O aporte de água no local atingiu uma lâmina de 21cm, propiciando o transbordamento do Canal do Genibaú, de acordo com a Defesa Civil de Fortaleza.

Cidades cearenses registram alagamentos e inundações; veja vídeo

A situação do local, denunciada há anos, é agravada porque muitas residências na região foram construídas em ruas abaixo do nível do rio, dificultando o escoamento da água. Para avaliar os danos causados após as fortes chuvas da madrugada desta terça-feira, 4, que acumularam mais de 100mm na Capital, será preciso aguardar a redução do nível da água nas residências. LEIA MAIS | Defesa Civil de Fortaleza atende três ocorrências durante a madrugada A Defesa Civil de Fortaleza foi acionada para atender a ocorrência e afirmou que o foco das atuações seria a avaliação das comunidades que vivem próximas a recursos hídricos, como o Canal do Genibaú, para evitar novos transtornos e garantir a segurança dos moradores.

O órgão reforça a importância de a população ficar atenta a sinais de risco, como rachaduras em paredes, inclinação de árvores e postes, além do aumento do nível da água em ruas e córregos. Em caso de emergência, a recomendação é buscar abrigo seguro e acionar os agentes imediatamente. Fortaleza e Caucaia registram pontos de alagamento após madrugada de chuvas A Capital cearense registrou um acumulado máximo de 108,4 mm de chuvas, entre as 7 horas de segunda-feira, 3, e as 7 horas desta terça-feira, 4. A observação foi feita no Posto Castelão, conforme a Funceme. O montante foi o suficiente para expor os transtornos enfrentados pelos moradores em períodos chuvosos, causado pela falta de estrutura adequada para atender as demandas da população durante o “inverno cearense”. Na avenida Mister Hull, trecho que liga a cidade de Fortaleza ao município de Caucaia, a pista ficou completamente alagada após as chuvas. Moradores e carros de passeio; até mesmo veículos maiores, como ônibus e caminhões, apresentavam dificuldade para enfrentar o tráfego na região.

No bairro Cocó, em Fortaleza, a repórter Luíza Vieira, da Rádio O POVO CBN, conferiu o alagamento em um trecho de trilha no Parque do Cocó, que costuma receber visitantes. Na entrada do parque, na avenida Sebastião de Abreu, é possível notar grande quantidade de água no trecho. O atracador ficou submerso, impedindo a realização de trilhas e passeios. Em Caucaia, próximo ao Assaí do Tabapuá, moradores registraram alagamentos nas pistas após o nível do Rio Siqueira subir. No vídeo, é possível ver motoristas enfrentando a inundação para seguir destino, mesmo com lentidão.