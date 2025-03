Defesa Civil de Fortaleza atende três ocorrências durante a madrugada

A forte chuva da madrugada, que acumulou mais de 100 mm, somada à maré alta — que teve seu topo às 7h40 desta terça — e à sangria do rio Maranguapinho, que atingiu uma lâmina de 21 cm, contribuíram para o transbordamento do Canal do Genibaú.

A situação foi agravada porque muitas residências na região foram construídas em ruas abaixo do nível do rio, dificultando o escoamento da água.

O órgão reforça a importância de a população ficar atenta a sinais de risco, como rachaduras em paredes, inclinação de árvores e postes, além do aumento do nível da água em ruas e córregos. Em caso de emergência, a recomendação é buscar abrigo seguro e acionar os agentes imediatamente.

As autoridades pedem a colaboração dos moradores para minimizar os impactos das chuvas, evitando transitar por áreas alagadas e descartando lixo corretamente para não obstruir bueiros e canais de drenagem.

Ocorrências em fevereiro



No primeiro mês da quadra chuvosa no Ceará, a Defesa Civil de Fortaleza atendeu a 316 ocorrências. Mais de um terço dos atendimentos (118) se deu entre 19 horas do dia 27 de fevereiro até as 7 horas do dia 28.

Entre as 19 horas do dia 28 de fevereiro e as 7 horas de 1º de março, a Defesa Civil de Fortaleza atendeu a 13 ocorrências.