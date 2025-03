Mais de 90 municípios cearenses registram chuva; máxima chega a 142 mm

Ao todo, 96 cidades do Estado tiveram precipitações. Entre as localidades, a chuva mais expressiva ocorreu em São Gonçalo do Amarante , na região do Cariri, com 142 mm observados no posto Sede.

Nos dois primeiros dias de Carnaval, no sábado, 1º, e no domingo, 2, segundo balanço da Funceme, um total de 116 cidades cearenses registraram precipitações.

Já para precipitações abaixo da média, as chances são de 30% e de 25% para chuvas acima do normal. Os maiores volumes devem ocorrer na porção Norte. Condições menos favoráveis são apontadas para o Centro-Sul do Estado.

“O mês de fevereiro ficou conforme a previsão emitida em janeiro, ou seja, com chuvas em torno da norma ou acima dela na porção mais ao norte, enquanto as regiões do Interior e do sul do Estado apresentaram chuvas abaixo da média”, disse Eduardo Martins.