Ruas de Fortaleza apresentam pouco movimento nesta terça-feira de Carnaval

Geralmente movimentada, Washington Soares, em Fortaleza, apresenta poucos veículos na via no quarto dia de Carnaval / Crédito: Daniel Galber

Fortaleza amanheceu com pouco movimento nas ruas nesta terça-feira, 4, no quarto dia do Carnaval 2025. Na avenida Washington Soares, por exemplo, quase não havia registro de tráfego de veículos no fim da manhã. No bairro Curió, a rua Nelson Rodrigues também registrou um fluxo baixo de tráfego de carros. Outros pontos em que se observa uma baixa circulação de veículos são a avenida Frei Cirilo, na Messejana, e a BR-116, com ambos os sentidos com baixa movimentação.

Já no bairro Lagoa Redonda, a situação é a mesma. Na rua Francisco Leandro, o trânsito apresentava fluxo tranquilo pela manhã, com baixa circulação de carros.

Veja registros: Washington Soares Crédito: Daniel Galber Rua Nelson Coelho, Curió Crédito: Daniel Galber Av. Frei Cirilo Crédito: Daniel Galber BR-116 Crédito: Daniel Galber Rua Francisco Leandro, Lagoa Redonda Crédito: Daniel Galber 4º dia de Carnaval: O que funciona na Capital O baixo movimento na cidade pode ser um reflexo do horário especial de serviços e estabelecimentos em Fortaleza no feriado. No dia 4 de março, enquanto alguns setores essenciais, como farmácias e postos de combustíveis, operam normalmente, outros, como bancos e repartições públicas, além de lojas de shoppings, permanecerão fechados. O que funciona: